Profil
Kursentwicklung im Fokus

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagmittag fester

02.10.25 12:07 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagmittag fester

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 14,81 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
14,95 EUR 0,29 EUR 1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 14,81 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 15,07 EUR. Bei 14,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 285.123 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 16,71 EUR markierte der Titel am 17.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 8,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,174 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,97 EUR.

Am 31.07.2025 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,27 Prozent auf 137,41 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Am 29.10.2026 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,727 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Nachrichten zu AIXTRON SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
24.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
05.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
