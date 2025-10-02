AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag freundlich

DAX24.290 +0,7%Est505.632 +0,9%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,35 +0,3%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.862 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,48 +0,1%Gold3.866 ±0,0%
DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Asiens Börsen ziehen an -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- DroneShield, VW, Intel, AMD, Samsung, OpenAI, SK hynix, Nordex, BVB im Fokus
Geschätztes Vermögen von Chef der Tesla-Aktie Elon Musk erreicht wichtige Milliarden-Dollar-Marke
EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
02.10.25 09:29 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 14,98 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 09:06 Uhr 4,0 Prozent. Bei 14,98 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,55 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 60.237 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,71 EUR) erklomm das Papier am 17.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,174 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,97 EUR an.

Am 31.07.2025 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 137,41 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 131,78 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,727 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Aixtron: Kursrückschlag - Jetzt zugreifen?

AIXTRON SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren verdient

Nachrichten zu AIXTRON SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
24.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
05.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
05.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen