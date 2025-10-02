AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 14,98 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 09:06 Uhr 4,0 Prozent. Bei 14,98 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,55 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 60.237 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,71 EUR) erklomm das Papier am 17.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,174 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,97 EUR an.

Am 31.07.2025 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 137,41 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 131,78 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,727 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

