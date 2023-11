AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagnachmittag fester

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,4 Prozent auf 27,17 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 4,4 Prozent im Plus bei 27,17 EUR. Bei 27,43 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,65 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 257.782 Stück gehandelt.

Am 24.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 36,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2022 bei 24,27 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,67 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,60 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 165,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 85,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 88,87 EUR eingefahren.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 04.03.2025 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,25 EUR im Jahr 2023 aus.

