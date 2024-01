AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 36,84 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 36,84 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 36,43 EUR. Bei 36,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 137.098 Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 7,65 Prozent niedriger. Am 27.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,10 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 26.10.2023 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 165,00 EUR im Vergleich zu 88,87 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte AIXTRON SE am 29.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 04.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

