AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 36,10 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 36,10 EUR. Bei 35,92 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 36,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 371.179 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 39,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,50 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2023 (24,40 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,41 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,10 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 26.10.2023 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 85,67 Prozent auf 165,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 88,87 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 04.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

