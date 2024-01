AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochvormittag höher

So bewegt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 37,22 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,22 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 36,60 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.153 Stück gehandelt.

Bei 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 41,10 EUR an.

Am 26.10.2023 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 165,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 85,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 88,87 EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 04.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

