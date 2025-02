AIXTRON SE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von AIXTRON SE

AIXTRON SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 4,0 Prozent auf 12,98 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,0 Prozent auf 12,98 EUR. Das Tagestief markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 12,76 EUR. Bei 12,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 368.964 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 36,18 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 178,74 Prozent zulegen. Am 27.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 12,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,27 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,381 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,24 EUR.

Am 31.10.2024 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 156,33 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 164,99 Mio. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte AIXTRON SE am 04.03.2025 vorlegen.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

