AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagnachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 12,92 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,4 Prozent auf 12,92 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,76 EUR ab. Bei 12,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 514.955 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 36,18 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 180,14 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.01.2025 (12,69 EUR). Abschläge von 1,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,381 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,24 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR gegenüber 0,35 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 156,33 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 164,99 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 04.03.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,03 EUR je Aktie belaufen.

