AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagvormittag leichter

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 12,93 EUR abwärts.

Das Papier von AIXTRON SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,4 Prozent auf 12,93 EUR ab. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 12,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,86 EUR. Zuletzt wechselten 81.825 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,18 EUR an. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 179,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 12,69 EUR fiel das Papier am 27.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,381 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,24 EUR an.

Am 31.10.2024 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 156,33 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 164,99 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 04.03.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,03 EUR im Jahr 2024 aus.

