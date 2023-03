AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE reagiert am Freitagnachmittag positiv

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,3 Prozent auf 28,87 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 28,98 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 413.097 AIXTRON SE-Aktien.

Am 01.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 10,37 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 11.03.2022 auf bis zu 16,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 77,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,50 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

AIXTRON SE gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 88,87 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 67,70 EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht. Am 25.04.2024 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,834 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

