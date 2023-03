AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE steigt am Freitagvormittag

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 28,12 EUR zu. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,19 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.970 AIXTRON SE-Aktien.

Am 01.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 32,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,28 EUR. Dieser Wert wurde am 11.03.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 72,73 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 33,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 27.10.2022. Umsatzseitig wurden 88,87 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 67,70 EUR umgesetzt.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 25.04.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,834 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Februar 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der AIXTRON SE-Aktie angepasst

AIXTRON-Aktie verbucht weitere Gewinne: Deutsche Bank mit positiver Studie zu AIXTRON - Kaufempfehlung

AIXTRON-Aktie springt zweistellig hoch: AIXTRON will 2023 dank besserer Lieferketten deutlich wachsen

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE