AIXTRON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 11,81 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 11,81 EUR. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 11,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,16 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 873.187 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.03.2024 markierte das Papier bei 28,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 144,03 Prozent wieder erreichen. Am 28.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 6,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,342 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,26 EUR aus.

AIXTRON SE gewährte am 27.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,85 Prozent auf 226,74 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 214,21 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 30.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,771 EUR je Aktie aus.

