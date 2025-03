AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Montagvormittag fester

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 12,26 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 12,26 EUR. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 12,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,16 EUR. Bisher wurden via XETRA 53.856 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 135,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.02.2025 bei 11,03 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,03 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,342 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 16,26 EUR angegeben.

Am 27.02.2025 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 226,74 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 214,21 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,789 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

