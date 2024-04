AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 23,31 EUR abwärts.

Um 15:49 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 23,31 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,19 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 292.839 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 39,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 71,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,405 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 35,02 EUR angegeben.

AIXTRON SE ließ sich am 29.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 214,18 EUR gegenüber 88,87 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von AIXTRON SE.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,47 EUR je Aktie aus.

