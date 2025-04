AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 9,81 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 9,81 EUR. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 9,79 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 256.857 Stück.

Am 17.05.2024 markierte das Papier bei 24,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 59,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.04.2025 bei 9,79 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 0,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,342 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,26 EUR.

Am 27.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,85 Prozent auf 226,74 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 214,21 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte AIXTRON SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,733 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Hot Stocks heute: Update: Trade der Woche - Aktie in der Besprechung: Bayer, AIXTRON und Iveco

NVIDIA, Intel, Samsung, Infineon, AIXTRON und Co.: Chip-Aktien brechen wegen Zollsorgen teilweise ein

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten