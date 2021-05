AIXTRON SE-Aktie aktuell: AIXTRON SE mit Abschlägen

Das Papier von AIXTRON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 17,69 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 17,44 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 17,89 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 487.911 Aktien.

Am 25.02.2021 markierte das Papier bei 20,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.05.2020 Kursverluste bis auf 8,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 21,70 EUR. Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2022 0,598 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenübertragung, SiC- und GaN Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AIXTRON SE