AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 21,96 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 21,96 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,04 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 325.677 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,89 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 81,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 21,29 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 3,05 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,399 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,30 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 25.04.2024. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 118,30 Mio. EUR im Vergleich zu 77,23 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. AIXTRON SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

