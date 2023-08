AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagnachmittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 35,57 EUR zeigte sich die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die AIXTRON SE-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 35,57 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,75 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 34,41 EUR. Bei 35,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 269.300 AIXTRON SE-Aktien.

Am 28.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,88 EUR an. Gewinne von 3,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 22,33 EUR fiel das Papier am 07.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 59,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 41,00 EUR angegeben.

AIXTRON SE gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 173,50 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102,48 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,29 EUR je Aktie aus.

