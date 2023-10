AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Dienstagmittag ab

So bewegt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 34,09 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 34,09 EUR. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 33,98 EUR. Bei 34,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 16.389 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,20 EUR) erklomm das Papier am 24.08.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 8,36 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (23,62 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 30,71 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 41,20 EUR angegeben.

AIXTRON SE ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 173,50 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 69,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 102,48 EUR erwirtschaftet worden.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

