AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagnachmittag in Rot

So bewegt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 34,21 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 34,21 EUR. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 33,86 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43.329 AIXTRON SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2023 auf bis zu 37,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 8,74 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (23,62 EUR). Mit einem Kursverlust von 30,96 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 41,20 EUR an.

Am 27.07.2023 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 173,50 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 69,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 102,48 EUR erwirtschaftet worden.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,29 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Montagmittag leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX gibt nach

September 2023: So schätzen Experten die AIXTRON SE-Aktie ein