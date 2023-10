AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in AIXTRON SE abgeworfen

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Freitagmittag zu

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in AIXTRON SE abgeworfen

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen AIXTRON SE-Investment verdient

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Montagshandel in Frankfurt: SDAX steigt am Mittag

Börse Frankfurt in Rot: Das macht der LUS-DAX am Montagmittag

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Heute im Fokus

TUI arbeitet in Portugal an der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz für die Reisebranche. Boom bei Balkonkraftwerken hält an - Mehr als 300 000 in Betrieb. Meta will für Facebook ohne Werbung offenbar zehn Euro im Monat. Fed-Vize Barr: US-Leitzins "auf oder nahe" richtigem Niveau.