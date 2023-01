AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Mittag ins Minus

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 27,27 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie sank bis auf 26,74 EUR. Bei 27,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 83.448 Stück.

Am 01.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Bei 15,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 79,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,00 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 88,87 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 67,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 28.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 27.02.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,885 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

