AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochvormittag mit Verlusten

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 27,44 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,44 EUR ab. Bei 27,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.228 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,21 EUR) erklomm das Papier am 01.12.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,81 Prozent. Bei einem Wert von 15,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 80,53 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 31,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 27.10.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 88,87 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,70 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 28.02.2023 erwartet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 27.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,885 EUR je Aktie aus.

Bildquellen: AIXTRON SE