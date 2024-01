AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Donnerstagmittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,9 Prozent auf 34,13 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,9 Prozent auf 34,13 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 32,97 EUR. Mit einem Wert von 33,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 422.030 AIXTRON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,89 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2023 (24,40 EUR). Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 39,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,73 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 26.10.2023 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,17 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 85,67 Prozent auf 165,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 88,87 EUR erwirtschaftet worden.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 04.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,26 EUR je Aktie belaufen.

