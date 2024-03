AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagmittag höher

AIXTRON SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 3,9 Prozent.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 28,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 28,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 683.598 AIXTRON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 40,95 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 24,40 EUR. Mit Abgaben von 13,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,401 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,310 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,73 EUR an.

Am 26.10.2023 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 165,00 EUR – ein Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 88,87 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,29 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

