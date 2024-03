So entwickelt sich AIXTRON SE

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag im Aufwind

04.03.24 16:08 Uhr

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,9 Prozent im Plus bei 28,29 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 28,29 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 28,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 28,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 1.049.978 Stück. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Gewinne von 41,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 24,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.04.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,401 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,310 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 36,73 EUR. AIXTRON SE veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,35 EUR. Im letzten Jahr hatte AIXTRON SE einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 165,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR erwirtschaftet worden waren, um 85,67 Prozent gesteigert. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 24.04.2025. In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie So schätzen die Analysten die Zukunft der AIXTRON SE-Aktie ein MDAX aktuell: MDAX schlussendlich im Plus XETRA-Handel: TecDAX liegt schlussendlich im Plus

