AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Dienstagmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 11,42 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 11,42 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,39 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,48 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 418.085 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 28,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 152,47 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.02.2025 Kursverluste bis auf 11,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,342 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,26 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 226,74 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 214,21 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.04.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,754 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

