AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 11,57 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 11,57 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,45 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 53.900 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 28,82 EUR markierte der Titel am 04.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 149,20 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.02.2025 bei 11,03 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,342 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,26 EUR an.

Am 27.02.2025 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent auf 226,74 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 214,21 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Am 30.04.2026 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,754 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

