AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 23,60 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 23,60 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 23,51 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,57 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.222 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,89 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 69,03 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 23,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2024). Mit Abgaben von 2,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,405 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 35,02 EUR.

Am 29.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 214,18 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 141,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 88,87 EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht. AIXTRON SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.04.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2027 1,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

So stuften die Analysten die AIXTRON-Aktie im vergangenen Monat ein

Börse Frankfurt in Grün: Pluszeichen im MDAX

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX mittags freundlich