AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 9,29 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 3,8 Prozent auf 9,29 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 9,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 588.465 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,18 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 160,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 04.04.2025 Kursverluste bis auf 9,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 0,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,342 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,26 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 27.02.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 226,74 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 214,21 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,733 EUR je Aktie belaufen.

