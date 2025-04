AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag im Ausverkauf

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,3 Prozent auf 9,05 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 6,3 Prozent auf 9,05 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 8,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,65 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.406.999 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.05.2024 auf bis zu 24,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 167,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 04.04.2025 auf bis zu 8,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 3,21 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,342 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,26 EUR.

Am 27.02.2025 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,55 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 226,74 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 214,21 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,733 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

