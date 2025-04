AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 9,57 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 9,57 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,55 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 9,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 52.266 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.05.2024 bei 24,18 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 152,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Bei einem Wert von 9,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 0,27 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,342 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,26 EUR an.

Am 27.02.2025 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 226,74 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 214,21 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,85 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 30.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,733 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

