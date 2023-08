AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Mittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 35,75 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 11:47 Uhr 0,3 Prozent. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 35,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 35,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 87.200 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 36,88 EUR markierte der Titel am 28.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 3,16 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,33 EUR. Dieser Wert wurde am 07.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,00 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 173,50 EUR gegenüber 102,48 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

