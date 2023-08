AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagvormittag in Rot

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 35,39 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 35,39 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 35,28 EUR. Bei 35,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.911 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 4,21 Prozent wieder erreichen. Am 07.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,33 EUR. Mit Abgaben von 36,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 41,00 EUR angegeben.

Am 27.07.2023 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent auf 173,50 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 102,48 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte AIXTRON SE am 26.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,29 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

AIXTRON-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in AIXTRON SE eingefahren

AIXTRON-Aktie springt zweistellig an: AIXTRON steigert Umsatz und Gewinn deutlich und erhöht Prognose