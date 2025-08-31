AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE legt am Nachmittag zu

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 12,01 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 12,01 EUR. Bei 12,15 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,97 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 117.727 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 16,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 28,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 29,64 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,174 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,76 EUR aus.

Am 31.07.2025 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 137,41 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 0,728 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der AIXTRON SE-Aktie angepasst

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren eingebracht

NVIDIA-Quartalszahlen setzen Halbleiteraktien unter Beobachtung