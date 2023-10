AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Mittag gestärkt

AIXTRON SE im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 34,09 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 34,09 EUR. Bei 34,09 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 42.672 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,20 EUR) erklomm das Papier am 24.08.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,76 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,20 EUR an.

AIXTRON SE ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 173,50 EUR im Vergleich zu 102,48 EUR im Vorjahresquartal.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,29 EUR je Aktie belaufen.

