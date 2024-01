AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die AIXTRON SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 34,47 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 34,47 EUR. Bei 34,58 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 33,89 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 229.482 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 15,72 Prozent wieder erreichen. Am 27.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 29,21 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,73 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ein EPS von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 165,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 04.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

