AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE macht am Vormittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 34,52 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 34,52 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 34,52 EUR. Bei 34,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.888 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2023 Kursverluste bis auf 24,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,73 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 26.10.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent auf 165,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Am 04.03.2025 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

