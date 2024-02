AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Montagnachmittag ins Plus

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 15:51 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 33,54 EUR. Bei 33,65 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,40 EUR. Bisher wurden heute 179.563 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Bei 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.04.2023 bei 24,40 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 27,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,90 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent auf 165,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. AIXTRON SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2023 aus.

