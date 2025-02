AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE stabilisiert sich am Mittag

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der AIXTRON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 13,45 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 13,45 EUR. Bei 13,58 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,18 EUR nach. Bei 13,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 190.805 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2024 erreicht. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 62,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.01.2025 (12,69 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,69 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,381 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,24 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 31.10.2024 vor. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,35 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 156,33 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 164,99 Mio. EUR umsetzen können.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 04.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsende fester

Börse Frankfurt: TecDAX mittags mit Kursplus