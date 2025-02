AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 13,52 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,40 EUR. Zuletzt wechselten 305.383 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,18 EUR) erklomm das Papier am 16.02.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 167,70 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,69 EUR am 27.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,381 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,24 EUR an.

Am 31.10.2024 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,25 Prozent auf 156,33 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 164,99 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 04.03.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

