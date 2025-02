AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verbilligt sich am Mittwochvormittag

AIXTRON SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 13,38 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 13,38 EUR ab. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,35 EUR nach. Bei 13,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 29.852 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.02.2024 auf bis zu 36,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 170,40 Prozent zulegen. Am 27.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,19 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,381 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,24 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 156,33 Mio. EUR – eine Minderung von 5,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 164,99 Mio. EUR eingefahren.

Am 04.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

