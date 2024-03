AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag leichter

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 27,94 EUR nach.

Das Papier von AIXTRON SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 27,94 EUR ab. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,62 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,81 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 281.658 AIXTRON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 29,96 Prozent niedriger. Am 28.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,67 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,310 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,401 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 36,73 EUR an.

Am 26.10.2023 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 165,00 EUR im Vergleich zu 88,87 EUR im Vorjahresquartal.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 24.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,28 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

