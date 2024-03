AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 27,88 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,6 Prozent auf 27,88 EUR nach. Das Tagestief markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 27,62 EUR. Bei 27,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 450.598 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 30,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 28.04.2023 auf bis zu 24,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,48 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,310 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,401 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 36,35 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 165,00 EUR – ein Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 88,87 EUR erwirtschaftet hatte.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet. Schätzungsweise am 24.04.2025 dürfte AIXTRON SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,28 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste

Börse Frankfurt: TecDAX legt zum Handelsende zu

Schwacher Handel: MDAX gibt nachmittags nach