AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 28,09 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 28,09 EUR ab. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 27,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,81 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 34.947 Aktien.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,89 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,01 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 24,40 EUR. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 15,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,401 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,310 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 36,73 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 165,00 EUR im Vergleich zu 88,87 EUR im Vorjahresquartal.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,28 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

