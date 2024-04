AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 22,83 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 22,83 EUR abwärts. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,48 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 23,00 EUR. Zuletzt wechselten 484.734 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 74,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 22,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 1,53 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,405 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,02 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 29.02.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 141,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 214,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.04.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

