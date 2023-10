AIXTRON SE Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von AIXTRON SE

AIXTRON SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 34,73 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 34,73 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 34,71 EUR. Bei 34,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 112.005 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,20 EUR) erklomm das Papier am 24.08.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,76 EUR am 14.10.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 46,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,20 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 173,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 102,48 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. AIXTRON SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,29 EUR je Aktie aus.

