AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 13,36 EUR nach.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 13,36 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,24 EUR nach. Mit einem Wert von 13,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 655.222 AIXTRON SE-Aktien.

Am 16.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,18 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 170,81 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,69 EUR am 27.01.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 5,05 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,381 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 19,24 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 156,33 Mio. EUR im Vergleich zu 164,99 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 04.03.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

