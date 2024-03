AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 27,36 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 27,36 EUR ab. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,98 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 27,73 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 617.497 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.04.2023 auf bis zu 24,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 10,82 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,401 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,310 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,35 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 26.10.2023 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 165,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 88,87 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 24.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,28 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

