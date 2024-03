AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit Verlusten

So bewegt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 27,70 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,8 Prozent auf 27,70 EUR. Bei 27,60 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 27,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 20.380 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 44,01 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.04.2023 (24,40 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 11,91 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,310 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,401 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,35 EUR an.

AIXTRON SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 165,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 88,87 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,28 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

